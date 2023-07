Trânsito é alterado durante manutenção neste sábado

Por conta de serviços de manutenção no trecho do cruzamento entre a Rua Coronel José Leite com a Rua Delfim Fróes, no Centro, o trânsito na localidade será alteração. A mudança é válida a partir das 6 horas deste sábado (29).



Para acesso da linha férrea sentido Centro, os motoristas de veículos de pequeno porte podem virar tanto à esquerda quanto à direita na Rua Delfim Fróes. Já os de grande porte (ônibus ou caminhão) devem virar somente à esquerda na Rua Delfim Fróes.



Para acesso aos bairros acima da linha férrea, no sentido RJ-143, todos os veículos podem utilizar somente a passagem pela Rua Coronel João Tibúrcio ou Rua Coronel Francisco Balbe e seguir à esquerda na Rua Delfim Fróes e, em seguida, à direita na Rua Coronel José Leite sentido linha férrea.



Veículos que seguirem pela Rua Prof. Pessoa de Barros só podem virar à esquerda (sentido Biquinha). O trecho da Rua Coronel José Leite ficará fechado na ladeira que vai do cruzamento com a Rua Faustino Pinheiro até o cruzamento com a Rua Delfim Fróes.



Para garantir mais segurança, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) estarão no local para orientar os motoristas no fluxo de trânsito. Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a GCM pelo telefone (24) 99826-1867 ou pelo aplicativo “App 153 Cidadão”.