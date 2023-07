Itatiaia recebe competições esportivas neste fim de semana

Itatiaia recebe neste final de semana competições de Ciclismo Olímpico, Paraciclismo e Mountain Bike. As provas acontecem na Avenida Industrial Alda Bernardes. No sábado (29), serão realizadas as provas de contra relógio de paraciclismo, a partir das 8 horas e de ciclismo olímpico, a partir das 14h. Nas provas de contra relógio o atleta que fizer o percurso em menor tempo vence a competição.



No domingo (30), a partir das 8h acontecem as provas de resistência do paraciclismo e ciclismo olímpico. E pela primeira vez o município vai sediar as provas de Mountain Bike. A partir das 8h30 iniciam as disputas do Campeonato Mountain Bike Uphill, com as provas de mountain bike e gravel válidas pelo Campeonato Estadual.



Ao todos serão 12 quilômetros de prova. A chegada será na Estrada do Parque Nacional. O evento conta com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Saúde. A competição é organizada pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ), com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.