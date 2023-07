Horto dos Quatis entra para lista de unidades de conservação do Estado

O Parque Natural Municipal Horto dos Quatis entrou para o Catálogo das Unidades de Conservação Municipais do Estado do Rio de Janeiro. A lista é uma iniciativa realizada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), em conjunto com a Subsecretaria de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade (Subclim), com a Superintendência de Gestão Ecossistêmica (Supgecos) e com o Programa de Apoio às Unidades de Conservação Municipais (ProUC).



O Horto dos Quatis possui cerca de 25 hectares e está inserido na Bacia Hidrográfica do Curso Médio Superior do Rio Paraíba do Sul. O principal corpo hídrico da unidade é o Córrego do Surdo, que recebe um afluente cuja nascente encontrase no parque. Na unidade de conservação há fauna, flora, trilhas, mirantes e recursos hídricos - opções atrativas de lazer e turismo.



A relação apresenta informações sobre diversas unidades de conservação relevantes para a biodiversidade, com o intuito de dar visibilidade a estas áreas de preservação ambiental, para que a população possa conhecer e cuidar desses espaços públicos, além de poder aproveitar de áreas de tamanha natureza, beleza e biodiversidade.