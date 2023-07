Resende visita o Friburguense de olho no G4 da A2 do Carioca

Na briga pelo G4 na Série A2, a segunda divisão do Campeonato Carioca, o Resende enfrenta neste sábado (29) o Friburguense, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo. O jogo, adiado da 5ª rodada, acontece às 14h45.



O Alvinegro está na 7ª posição, com 13 pontos ganhos, a quatro pontos da zona de classificação para as semifinais. Para este confronto, o Resende terá o retorno do meia Geovani, que cumpriu suspensão automática na rodada passada.