Polícia Civil apreende R$ 25 milhões em carros de luxo de facção criminosa

Uma operação coordenada pelos agentes do 30º Distrito Policial no Tatuapé (Decap) da Polícia Civil de São Paulo resultou na apreensão de 53 veículos de alto padrão na quinta-feira, 27, e pode ter dado um prejuízo de mais de R$ 25 milhões ao crime organizado.



A investigação aponta que esses carros seriam provenientes de lavagem de dinheiro por uma facção criminosa com atuação tanto dentro quanto fora das prisões do país. O esquema do PCC utilizava os veículos para ocultar e movimentar recursos ilícitos. A ação resultou na apreensão dos veículos de luxo, cuja soma dos valores alcançou quase R$ 25 milhões.

As investigações revelaram que vários veículos estavam registrados em nome de indivíduos com renda incompatível, o que levanta suspeitas de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e atividades criminosas organizadas.

O proprietário da revendedora de veículos foi detido por posse ilegal de munição e, ainda, foram confiscados cerca de R$ 70 mil em espécie. Computadores e celulares encontrados no estabelecimento passarão por perícia, a fim de auxiliar nas investigações em andamento, que permanecem sob sigilo judicial.



Entre as apreensões estão automóveis de alto luxo como uma McLaren avaliada em R$ 2,3 milhões, uma Ferrari no valor de R$ 1,3 milhão, além de vários Porsches, Mercedes, Audis e um Fiat Uno, modelo 2011, avaliado em R$ 26 mil.

Os automóveis apreendidos serão submetidos a uma perícia minuciosa, para que seja avaliado os valores de mercado e também o histórico de transações registradas nesses veículos.