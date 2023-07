Concurso público para o Dataprev tem 222 vagas imediatas

Brasília - A Dataprev publicou, nesta sexta-feira (28), o edital do concurso público para a empresa no Diário Oficial da União (DOU). O documento prevê 222 vagas imediatas e, também, formação de cadastro de reserva. Vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a Dataprev fornece soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro. As oportunidades estão distribuídas em cargos e perfis, conforme previsto no edital do concurso.



As remunerações iniciais são da ordem de: R$ 8.747,61 para o cargo de analista de Tecnologia da Informação (8 h dia/40h semanais); médico do trabalho (4h dia/20h semanais); e engenheiro de segurança do trabalho (8 h dia/40h semanais).



Para o cargo de analista de processamento, a remuneração inicial é de R$ 7.887,35 (6h dia/30h semanais). Já os cargos de auxiliar de enfermagem (6h dia/ 30h semanais) e técnico de segurança do trabalho (8h /40h semanais) têm o valor inicial de R$ 3.713,12.



A instituição organizadora é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e estão previstas oportunidades para todas as unidades da empresa pública: Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina. As provas serão aplicadas nessas localidades. Sobre o cadastro de reserva, será utilizado – de acordo com o interesse e conveniência da Dataprev –, por um ano, podendo ser prorrogável por igual período, a partir da homologação do certame.



O concurso está previsto para ser homologado no fim do mês de novembro. Com isso, há possibilidade do início do processo de admissão dos aprovados, de acordo com a ordem de classificação, ainda em 2023.



Benefícios

Além do salário-base e do adicional de atividade, que compõem a remuneração inicial, os candidatos que vierem a ser contratados poderão receber, nos termos da legislação e regulamentações específicas, dos normativos internos e do acordo coletivo de trabalho vigentes:



a) auxílio-alimentação de R$ 1.111,20, a ser pago em forma de crédito em cartão eletrônico com a devida participação percentual dos trabalhadores no custo, de acordo com o nível salarial previsto no acordo coletivo de trabalho;

b) reembolso pré-escolar ou escolar de até R$ 1.513,03;

c) auxílio tratamento especializado (filhos com deficiência) de até R$ 1.230,00;

d) assistência à saúde;

e) previdência complementar (Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev – Prevdata);

f) participação nos lucros e resultados;

g) Gratificação Variável por Resultado (GVR).

Conheça, abaixo, os cargos/perfis pretendidos pela empresa pública de tecnologia do Governo Federal:



Cargo 1: Analista de Processamento.



Cargos 2 a 21: Analista de Tecnologia da Informação:



- Perfis: Advocacia; Análise de Negócios; Arquitetura e Engenharia Tecnológica; Comunicação Social; Contabilidade; Desenvolvimento de Software; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Engenheiro de Dados; Estratégia e Governança; Gestão de Pessoas; Gestão de Serviços de TIC; Gestão Econômico-Financeira; Infraestrutura e Operações (Facilities); Inteligência da Informação; Logísticas, Aquisições e Contratos; Segurança Cibernética; Segurança da Informação e Proteção de Dados e Sustentação Tecnológica.



Cargo 22: Engenheiro de Segurança do Trabalho.



Cargo 23: Médico do Trabalho.



Cargo 24: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.



Cargo 25: Técnico de Segurança do Trabalho.





Principais etapas



Divulgação do Edital: 28/7/2023.

Período de Inscrição: 31/7 a 18/8/2023.

Aplicação das Provas: 1º/10/2023.

Divulgação do Resultado Final do Concurso: 29/11/2023.