Japão trabalhará com o Brasil na conversão de pastagens degradadas

Brasília - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que a Agência Internacional de Cooperação do Japão (Jica) se comprometeu a ajudar o Brasil na conversão de pastagens degradadas em áreas agricultáveis.

"A Jica, importante parceira do Brasil, já ajudou a Embrapa na sua fundação, no Prodecer. E agora se comprometeu a trabalhar junto com o Brasil para estruturarmos a conversão de pastagens em áreas produtivas", disse Fávaro, em vídeo nas redes sociais, após reunião com representantes do governo japonês durante missão da pasta ao país.



Segundo o ministro, a agência japonesa fará uma missão em agosto ao Brasil. "Ela vai se reunir com Banco do Brasil, BNDES e Embrapa para que possamos estruturar e começar a colocar no campo esse grande projeto sustentável de aumento da produção brasileira", afirmou o ministro.



Em nota, o ministério informou que durante a visita o ministro tratou também da possibilidade da Sumitomo investir na recuperação das pastagens de baixa produtividade no Brasil. O tema foi tratado em reunião de Fávaro com o CEO da Sumitomo, Masayuki Hyodo.