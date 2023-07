Resende recebe peça teatral neste sábado

Resende recebe neste sábado (29) mais uma edição do Projeto ‘Diversão em Cena’. O espetáculo será a peça teatral “A Menina que Entra em Livros”, que conta a história de Júlia, uma menina, filha única, que se desespera ao saber que vai ganhar um irmãozinho. O evento começa às 18h no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.



Na peça, a menina Júlia descobre que terá que dividir seu quarto com o irmão. Enquanto o cômodo é reformado, a pequena é obrigada a dormir na biblioteca, onde acaba entrando em um livro, para encontrar a solução de seus problemas, e redescobrindo o mundo mágico da literatura.



Além do incentivo à leitura, o espetáculo apresenta elementos da cultura popular brasileira. Por meio da personagem Narradora, a menina conhece diversos trava-línguas e brincadeiras de rua. Através da personagem Poetisa, Júlia aprende a fazer versos e rimas. A classificação é de 5 anos e a entrada é gratuita.