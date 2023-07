Cerimônia de casamento de Randolfe reúne Lula, Alckmin, ministros e cúpula do poder em Brasília

Brasília, 28 (AE) - O casamento do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), reúne a cúpula do poder em Brasília. A reportagem viu entrando na festa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin.



Também os ministros José Mucio Monteiro (Defesa), Renan Filho (Transportes) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) chegaram para a cerimônia. O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) chegou com a música da cerimônia já tocando.



Além deles, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT- BA), e os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Humberto Costa (PT-PE) estão na celebração. Ainda compareceram o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin — ele toma posse na próxima semana.



O casamento com a advogada Priscila Barbosa é realizado em uma casa da atriz Glória Pires no Lago Norte, região nobre de Brasília. O cantor Caetano Veloso também deve participar. A música que tradicionalmente embala a entrada da nova em cerimônias do tipo começou a tocar às 17h29.