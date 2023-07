Governo do Estado promove futebol inclusivo na Rocinha

Rio - Ação do Governo do Estado realizará, neste sábado (29), o Futfest, evento de futebol inclusivo no Complexo Esportivo da Rocinha, na Zona Sul do Rio. A competição tem o objetivo de celebrar a diversidade e os jogos contarão com adaptações para pessoas com deficiência como amputações, surdez, cegueira, nanismo e cadeirantes. As partidas são abertas ao público e tem entrada gratuita.



A organização do evento está vinculada à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Suderj), que conta com a vice-presidência para o Esporte e para a Saúde PcD, criada neste ano, para trabalhar no incentivo e apoio aos atletas paralímpicos e pessoas com deficiências.



“O futebol, assim como o esporte em geral, deve ser para todos. Mais do que contribuir para o desenvolvimento de quem participa, é uma forma de interação social, aprendizado e, acima de tudo, inclusão”, pontuou Clodoaldo Silva, medalhista paralímpico e vice-presidente do novo setor da Suderj.





O Futfest terá também a presença de atletas paralímpicos de diferentes modalidades de futebol, que já disputaram seletivas nacionais e estaduais.





Serviço: Futfest

Data: 29/07

Horário: 8h

Local: Complexo Esportivo da Rocinha – R. Bertha Lutz, 84

Entrada franca





Programação:

8h - Abertura dos portões para o público;

9h - Início oficial do evento;

9h15 - Futebol de Nanismo na quadra

10h Futebol inclusivo na quadra





10h45 - Futebol de cadeirantes na quadra

11h30 - Futebol Feminino no campo

12h15h - Futebol de Amputados no campo

13h - Futebol de Surdos no campo

13h45 - Futebol Masculino no campo