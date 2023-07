Vídeo: Homem é espancado por mototaxista após acidente de trânsito

Rio - Um homem foi espancado por mototaxistas na Rua Natuba, no bairro Santa Amélia, em Belford Roxo, no último dia 19. Juan Boungratz de Andrade foi agredido com um objeto que se assemelha a um pedaço de madeira e encaminhado a um hospital da região em estado gravíssimo. Não informações sobre seu estado de saúde atual.

Câmeras de segurança flagraram o momento da confusão. Um vídeo obtido pelo portal Notícias de Belford Roxo mostra a vítima, que estava de bicicleta, e um dos motociclistas se chocando. Em seguida, os dois começam a discutir próximo a uma igreja. O agressor, em meio a um grupo de mototaxistas, pega um objeto e golpeia três vezes Juan, que cai no chão. Em seguida, os mototaxistas fogem do local.

CONFIRA



Homem é agredido por mototaxista no bairro Santa Amélia, em Belford Roxo.



Crédito: Reprodução/Notícias de Belford Roxo#ODia pic.twitter.com/ah5oJf0LVe — Jornal O Dia (@jornalodia) July 28, 2023

Em nota, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. O caso está sendo investigado pela 54ª DP (Belford Roxo), que apura as circunstâncias e a autoria do crime.