Vídeo: chamas atingem área de mata na Rodovia Washington Luiz

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata, na noite desta sexta-feira (28), na Rodovia Washington Luiz, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Créditos: WhatsApp O DIA#ODia pic.twitter.com/dctNk8XHQ6 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 28, 2023

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Campos Elíseos foi acionado às 19h e segue no local tentando apagar as chamas. No momento, os militares estão combatendo pequenos focos de incêndio na região de charco.

Ainda segundo a corporação, não houve pessoas feridas na ocorrência.