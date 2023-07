Carta ao leitor do MEIA HORA de 29 de julho de 2023

Confronto entre PMs e traficantes termina com morte do segundo na hierarquia do tráfico no Morro do Cajueiro, conhecido como Xerequinha

Reviravolta tira da cadeia suspeito de matar mulher que teve túmulo violado

Operação apreende mais de 100 máquinas caça-níqueis em bingo que seria do bicheiro Bernardo Bello

Grávida de 20 anos desaparece e é procurada pela Polícia Civil

Policial militar é preso em investigação da morte do ex-presidente da Portela Marcos Falcon

Expo Favela Innovation começa neste sábado na Cidade das Artes

Saiba tudo sobre as partidas deste sábado de Flamengo, Vasco e Fluminense