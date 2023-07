Após registro de chuva forte, município do Rio entra em estágio de mobilização

Rio - O Rio entrou, na noite desta sexta-feira (28), em estágio de mobilização. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), às 22h30, houve o registro de chuva forte em diversos pontos da Zona Oeste, da Zona Norte e do Centro. Até o momento, Campo Grande, Sepetiba, Bangu, Mendanha, Madureira, Irajá, Anchieta, Tijuca e o Grande Méier foram as regiões mais afetadas.

O Alerta Rio informou que há previsão de chuva isolada, de intensidade fraca a moderada na madrugada deste sábado. Existe a possibilidade do temporal vir acompanhado de ventos moderados e raios.

Em Madureira, na Zona Norte, houve o registro de bolsão d'água na Avenida Ministro Edgar Romero, altura da Rua Conselheiro Galvão. Agentes da Prefeitura do Rio foram acionados para desobstruir a via. Nas redes sociais, um internauta mostrou que o temporal causou alagamento em Padre Miguel, na Zona Oeste da cidade.