Bolsonaro acusa Coaf de quebra de sigilo após divulgação de dados sobre Pix

Na quinta-feira, 28, o Coaf informou que Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões via Pix entre os dias 1° de janeiro e 4 de julho deste ano. Segundo o ex-presidente, os valores seriam destinados para o pagamento de multas impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e outras custas.



Jair Bolsonaro disse que o Coaf “infringiu o devido processo legal” ao divulgar as informações sobre as transações. No relatório, o conselho apontou que as movimentações foram “atípicas e incompatíveis”.



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou nesta sexta-feira, 28, a divulgação das informações sobre as transações Pix recebidos de apoiadores e acusou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de quebrar o sigilo do processo. Em Santa Catarina, Bolsonaro disse que foi o "assunto do dia" e agradeceu as doações recebidas.

Ao todo, Bolsonaro recebeu 769 mil transações via Pix. Os valores variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, segundo o Coaf. O PL, partido do ex-presidente, foi o responsável por transferir R$ 47,8 mil em dois depósitos. Além da legenda, outras 18 contas teriam transferido os valores a Bolsonaro.



O ex-presidente já tinha revelado ter conseguido arrecadar dinheiro suficiente para quitar as multas que recebeu após perder processos na Justiça. Além das multas no TSE, Bolsonaro foi multado sete vezes pelo governo do estado de São Paulo. Os valores somados atingem cerca de R$ 1.062.416,65.