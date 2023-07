Rio terá sábado chuvoso com passagem de frente fria

Rio - A passagem de uma frente fria sobre o oceano deixou o tempo instável no Rio e, neste sábado (29), pode chover de forma fraca a moderada isolada a qualquer momento, com ventos moderados. Ao longo do dia, o céu vai variar de nublado a encoberto e temperaturas em declínio, podendo registrar mínima de 16ºC e máxima de 25ºC. Na manhã de hoje, os núcleos de chuva atuam na maior parte do município, principalmente nas localidades do Alto da Boa Vista, Jardim Botânico, Santa Cruz, Urca, Barra/Riocentro, Grota Funda, Rocinha e Jacarepaguá/Cidade de Deus.

Entre as 7h e 7h15, os maiores acumulados em 15 minutos foram registrados na Tijuca (4mm); Grota Funda (3.8 mm); Jardim Botânico (3.4 mm); Alto da Boa Vista (3.4 mm); Sepetiba (2.4 mm); Rocinha (1.4 mm); e Avenida Brasil/Mendanha (1.4 mm). Em outros pontos do Rio, choveu fraco, até 1,25 mm. A cidade permanece em estágio de mobilização desde a noite de sexta-feira (27), por conta da chuva e as rajadas de vento que atingiram diversas regiões.

Por conta da chuva durante a noite, houve registro de um alagamento na Rua Bernardo de Vasconcelos, em Realengo, na Zona Oeste, além de bolsões d'água em Inhoaíba, na mesma região, e em Campinho, Cascadura, Ilha do Governador, Madureira, Ramos e Vicente de Carvalho, além de uma lâmina d'água nos dois sentidos do Trevo das Margaridas, em Irajá, todos na Zona Norte. As ocorrências já foram finalizadas pelas equipes da Prefeitura do Rio.

Previsão do tempo

De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, no domingo (30), haverá predomínio de céu nublado, com chuva fraca a moderada isolada nos períodos da madrugada/manhã, podendo passar de 5mm/h em pelo menos um ponto da cidade. O céu ficará nublado a encoberto e os ventos fracos a moderados. A máxima prevista é de 24ºC e a mínima de 15ºC.



Entre a próxima segunda-feira (31) e a quarta-feira (2), haverá redução da nebulosidade, sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas irão se elevar gradualmente. Nesses dias, os termômetros podem registrar, respectivamente, máximas de 26ºC, 28ºC e 31ºC, e mínimas de 14ºC, 14ºC e 15ºC.