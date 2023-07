Prefeitura entrega novos alvarás para a prática de esportes ao ar livre na Barra da Tijuca

Rio - A Prefeitura do Rio entregou, na manhã desta sexta-feira (28), 109 alvarás que regularizam as atividades esportivas ao ar livre na orla da cidade. A iniciativa ocorreu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Em abril foram distribuídas as primeiras 102 permissões do ano, contemplando pessoas em bairros da Zona Sul – Flamengo, Botafogo, Laranjeiras, Urca, Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, em diferentes modalidades como funcional, beach tennis, futevôlei e vôlei, entre outras.

O secretário de esportes, Guilherme Shleder, que esteve na evento, comemorou. "É gratificante presenciar a ocupação saudável dos espaços públicos por meio do esporte. Esses ambientes proporcionam inúmeros benefícios. Além de contribuirmos para a saúde e o bem-estar dos cariocas, podemos fortalecer o sentimento de comunidade e tornar nossa cidade mais vibrante, inclusiva e harmoniosa" disse.

A entrega ainda contou com a presença do subprefeito da Barra, Recreio e Vargens, Raphael Lima. A iniciativa teve ainda a participação da Secretaria Municipal de Ordem Pública.