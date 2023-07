Apreensões de drogas aumentam até 200% no Rio

Rio - As apreensões de drogas em bairros da capital e em regiões da Baixada Fluminense cresceram até 200% no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2022, apontam os dados divulgados nesta semana pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Ainda de acordo com o ISP, em todo o estado, o crescimento foi de 9,6%.

Entres as regiões com os maiores índices de apreensões de entorpecentes, Jacarepaguá, na Zona Oeste, com o registro de 200%, o maior desde 2018. Seguido da região da Ilha do Governador, na Zona Norte, com 134,6%. Já na Baixada Fluminense, em Magé e Guapimirim, o indicador foi o maior desde 2003, onde houve crescimento de 127,6%.

“Um dos principais pilares da nossa política de segurança pública é justamente o combate à criminalidade que se alimenta do tráfico de drogas. O trabalho incessante das nossas forças de segurança tem trazido resultados muito positivos e isso mostra que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é manter as polícias bem equipadas para que elas possam oferecer mais segurança para a população”, declarou o governador Cláudio Castro.