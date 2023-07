Segundo pico mais alto da Serra do Mar recebe cadeirante pela primeira vez

Rio - O segundo cume mais alto da Serra do Mar, com 2.257 metros de altitude, recebeu um cadeirante pela primeira vez. O caso aconteceu no último domingo (23) em mais uma edição do "Montanha Solidária", no Pico do Caledônia, localizado entre as cidades de Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu no Parque Estadual dos Três Picos (PETP).



"Subir o Pico do Caledônia foi um desafio que eu jamais poderia ter enfrentado sem o apoio e a dedicação de cada um de vocês. E não foi apenas uma subida, foi uma jornada que entrou para a história como a primeira conquista de um deficiente no topo dessa montanha imponente, uma experiência incrível que, com certeza, ficará gravada na história de todos nós", destacou o cadeirante e voluntário Eddy Banca, que alcançou a conquista.



A operação, que contou com carros e guarda-parques, foi bem-sucedida também por conta da participação de 26 voluntários e da cadeira de acessibilidade da Região Serrana, apelidada de cadeira Julietti. O projeto visa a inclusão e o acesso de pessoas com algum tipo de deficiência a locais de difícil acesso, como trilhas e picos montanhosos, e pretende continuar buscando formas inovadoras de tornar essas atividades acessíveis a todos.

Para Philipe Campello, presidente do Inea, órgão administra o parque, apoiar iniciativas deste tipo é oportunidade de trabalhar a inclusão e acessibilidade para todos os cidadãos e a preservação da natureza.



"A inclusão é essencial para promovermos a equidade e a participação de todos na construção de um futuro sustentável. No Inea, buscamos ampliar oportunidades para que todas as pessoas possam contribuir e vivenciar experiências significativas na proteção e preservação do meio ambiente. A diversidade fortalece nossa missão e nos impulsiona a criar um ambiente mais acessível e inclusivo para todos", exaltou Campello.



O coordenador de Guarda-Parques do Núcleo Salinas, Rominique Schimidt, destacou a importância do projeto. "A importância e o objetivo do Parque Estadual dos Três Picos é estimular e buscar parcerias para fomentar ações nas quais a inclusão também é uma bandeira."



Área reconhecida internacionalmente



O Parque Estadual dos Três Picos, maior unidade de conservação do estado do Rio, tem 65.113,04 hectares de Mata Atlântica e abrange parte dos municípios de Teresópolis, Guapimirim, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim.



O parque é reconhecido internacionalmente como uma IBA (Important Bird and Biodiversity Area), ou seja, uma área prioritária para conservação da biodiversidade de aves, pela BirdLife International.