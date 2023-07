Unidos da Tijuca divulga calendário de concurso de samba para o Carnaval 2024

Rio - A Unidos da Tijuca começará no dia 24 de agosto o concurso de samba para o Carnaval 2024. O enredo da escola do Morro do Borel é “O Conto de Fados”, que será desenvolvido pelo carnavalesco Alexandre Louzada, estreante na agremiação. O tema falará sobre lendas portuguesas.



Com 11 sambas concorrentes na disputa, as eliminatórias acontecerão às quintas-feiras de agosto e setembro. A semifinal e final serão, aos sábados, em outubro.



Confira o calendário:



24 de agosto às 20h – Apresentação dos Sambas

31 de agosto às 20h – Eliminatória

07 de setembro às 20h – Eliminatória

14 de setembro às 20h – Eliminatória

21 de setembro às 20h – Eliminatória

28 de setembro às 20h – Eliminatória

05 de outubro às 20h – Eliminatória

14 de outubro às 21h – Semifinal

21 de outubro às 21h – Final