Acidente com van deixa quatro feridos na Zona Oeste do Rio

Rio - Uma van capotou e quatro passageiras ficaram feridas na manhã deste sábado (29), na Estrada do Mato Alto, em Guaratiba, Zona Oeste. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que três vítimas deram entrada na unidade e encontram-se estáveis.