Manutenção de tubulação da Águas do Rio em bairros da Zona Norte é adiada

Rio - A manutenção programada pela Águas do Rio para acontecer neste fim de semana precisou ser adiada por conta das chuvas que caíram na cidade. A informação foi divulgada pela empresa neste sábado (29).

O reparo seria em uma tubulação de grande porte que passa por cima do Rio Ramos, no trecho entre as Ruas Darci Vargas e João Araújo, no Complexo da Maré, na Zona Norte.



Os bairros afetados seriam Bonsucesso, Cidade Universitária, Complexo do Alemão, Del Castilho, Engenho da Rainha, Higienópolis, Ilha do Governador, Inhaúma, Manguinhos, Maré, Olaria, Penha, Penha Circular, Ramos e Tomás Coelho. O serviço que seria realizado simultaneamente na Av. Brigadeiro Trompowsky, próximo à ponte velha do Galeão, também foi suspenso.



A nova data das intervenções ainda não foi anunciada. Consumidores que tenham dúvidas podem falar com a empresa através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens, via WhatsApp.