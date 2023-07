Orquidário do Jardim Botânico terá visitas guiadas em cinco idiomas

Rio - O Orquidário, uma das áreas mais visitadas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, terá visitas guiadas em cinco idiomas: português, inglês, francês, espanhol e italiano, a partir da próxima terça-feira (1/8).No espaço, os visitantes poderão apreciar a beleza de parte do acervo, que conta, atualmente, com cerca de nove mil orquídeas de variadas origens, entre nativas, exóticas e híbridos, e suas flores, com diversidade de cores, formas, tamanhos e aromas.



O passeio inclui ainda o jardim das orquídeas, área externa do Orquidário, que oferece ao público um panorama da família Orchidaceae por meio de setores dedicados aos biomas brasileiros, habitat e distribuição geográfica.



"O Jardim Botânico do Rio de Janeiro apresenta uma significativa coleção botânica de orquídeas nativas do Brasil. Há também de outros países da América Tropical, Ásia, Oceania e África, oferecendo um vasto panorama da grande variedade existente. A orquídea está entre as famílias botânicas que mais suscitam a atenção do público, sobretudo em função da atração quase mística que exerce sobre as pessoas, devido à beleza, diversidade e exuberância de suas flores", destaca a curadora da coleção de orquídeas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Delfina de Araujo.

Para acolher os visitantes entrageiros, que costumam ir com frequência ao Jardim Botânico, foi decidido oferecer esse tour em outras línguas. Com duraçao de 40 minutos, as visitas guiadas acontecerão às segundas, terças e sextas-feiras, em grupo que terá no máximo seis participantes.



Divisão de dias por idiomas



As visitas em espanhol e francês acontecerão às segundas-feiras, a partir de meio-dia. Já às terças-feiras, às 11h, terão início os passeios em português, inglês e italiano. Às sextas, às 11h, a visita guiada será em inglês, e, ao meio-dia, em português e francês.



A estufa de vidro do Orquidário é um espaço multifuncional, segundo Delfina, pois além de educador, é também de cultivo e deleite visual e olfativo. Lá é possível apreciar, por exemplo, a Maxillaria, que exala odor muito agradável, e a Brassia, também chamada de “orquídea aranha”, devido ao formato de suas flores.



O jardim das orquídeas é dividido em setores como Madagascar, Oceania, Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado. Há também um setor dos afloramentos rochosos (inselbergs) comuns nas regiões Sudeste e Sul, onde é cultivada a Cattleya lobata, que tem uma área de dispersão bem limitada e é ameaçada de extinção. O visitante também poderá apreciar o Epidendrum denticulatum, que está em floração com suas delicadas e pequenas flores lilases.



"Procuramos criar microambientes, de modo que o visitante chegue aqui e tenha uma visão geral do que é a família das orquídeas", explica a curadora.



Integrante de uma instituição científica, o Orquidário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem como objetivo primordial o cultivo de orquídeas, coletadas na natureza por pesquisadores do Jardim e alunos da Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT/JBRJ) para fins de estudo. O Orquidário é composto por diversos espaços. Além da estufa de vidro, conta com áreas externas e locais de cultivo com acesso apenas para pesquisadores.



Para participar das visitas guiadas, é preciso fazer inscrição pelos telefones (21) 3874-1808/3874-1214, e-mail cvis@jbrj.gov.br ou diretamente no Centro de Visitantes do JBRJ. A inscrição é gratuita e existe a cobrança de ingresso para o arboreto que custam R$ 18, para moradores do Rio de Janeiro, R$ 29 para residentes do Brasil, R$ 55 para estrangeiros de países do Mercosul e R$ 73 para os demais estrangeiros.



