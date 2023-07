Polícia apreende mochila com grande quantidade de entorpecentes na Zona Portuária

Rio - Policiais do 5° BPM (Praça Harmonia) apreenderam, neste sábado (29), uma mochila com grande quantidade de drogas na Gamboa, Zona Portuária do Rio. Segundo a Polícia Militar (PM), dois homens fugiram após a abordagem dos agentes.

A equipe do 5° BPM estava realizando um patrulhamento na Rua da Gamboa, quando decidiram abordar dois homens. Ao perceberam a presença policial, a dupla fugiu para um sobrado e escapou pelo telhado.

Após a fuga, os militares perceberam que os suspeitos deixaram uma mochila para trás com grande quantidade de drogas.

O material apreendido foi encaminhado à 4ª DP (Centro).