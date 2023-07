Três crianças morrem afogadas após queda de carro em barragem

Brasília - Três crianças morreram afogadas, na tarde deste sábado (29), após a queda de um carro na Barragem da Lagoa do Japonês, em São Sebastião, no Distrito Federal. O veículo ficou submerso depois do acidente. As crianças, dois meninos, de 3 e 5 anos, e uma menina, de 1, irmãs.

Segundo a avó das crianças, Maria Adva Antônio de Jesus, de 56 anos, ao fim do passeio, motorista e amigo da família teria errado a marcha do veículo, que caiu dentro do lago. Ele teria consumido bebida alcóolica e fugiu do local após o trágico acidente.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou buscas no local do acidente. A avó, a filha e o motorista conseguiram sair do veículo. O motorista retirou a criança mais velha. Os corpos das outras duas foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. A 30ª Delegacia de Polícia é a responsável pelo caso.