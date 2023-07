Agentes comunitários de saúde recebem curso de Segurança do Trabalho

Agentes comunitários de saúde de Mesquita receberam um treinamento obrigatório de Segurança do Trabalho sobre o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), promovido pela equipe de Saúde do Trabalhador do município de Mesquita. O evento contou com a participação de 92 agentes.



O objetivo do treinamento foi explicar ao servidor o que é o Equipamento de Proteção Individual e Coletivo, além de explicar os deveres deles relacionados às Normas Regulamentadoras e também sobre os deveres da Prefeitura no que diz respeito à área de Segurança do Trabalho, com demonstração de como utilizar os equipamentos.



Para o diretor de Gestão de Trabalho do município de Mesquita, Leandro de Souza Costa, a importância do evento é cuidar do bem-estar dos funcionários em relação ao uso correto do EPIs. “Além de ser uma determinação do Ministério Público, é uma obrigatoriedade do município estar atento a essas questões”, reforçou.



Ao final do treinamento, todos os agentes comunitários de saúde presentes receberam um certificado de participação.



“O Evento foi bem proveitoso. Receber capacitação e esse conhecimento a mais sobre o uso devido dos EPIs é favorável para o nosso município e para o servidor. E que venham mais ações assim”, acrescentou Milton Moura, agente comunitário de saúde de Mesquita.