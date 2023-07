Sala do Empreendedor de Mesquita é a segunda na Baixada em número de atendimentos, aponta SEBRAE

deé a segunda na Baixada em número de. Desde o início do ano, foram realizados mais de 1.270 atendimentos no espaço, divididas entre a sede da prefeitura e o site. Os dados são do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).O espaço em Mesquita recebe empresários de pequeno, médio e grande porte para vários serviços, como baixa de MEI, obtenção de declaração anual, consulta de atualização cadastral, entre outros. Os serviços mais procurados foram abertura de MEI (microempreendedor individual), andamento dos processos do Regin e emissão de taxas.“Esse resultado representa muito para a gente. Aqui, facilitamos o acesso à informação, orientação, qualificação e regularização das atividades, entre outros serviços. O objetivo é a desburocratização e a simplificação de todo o processo de constituição, alteração, baixa e licenciamento de empresas. Ou seja, facilitar o dia a dia do empresário junto aos órgãos públicos municipais, garantindo atendimento ágil e de qualidade”, destacou a coordenadora da Sala do Empreendedor de Mesquita,No ranking, a Caçulinha da Baixada fica atrás apenas de Nova Iguaçu, que efetuou cerca de 2.290 atendimentos dentro do mesmo período.“Não é em todo lugar que os empreendedores encontram equipamentos voltados para eles. Principalmente com acessibilidade e praticidade. Na nossa Sala do Empreendedor, temos ainda o Regin 2.0. Essa é uma plataforma que ajuda a agilizar os processos de abertura e de alteração dos empreendimentos. Com isso, os empresários conseguem constituir suas empresas em até uma hora”, pontuou, subsecretário municipal de Inteligência Tributária de Mesquita.A Sala do Empreendedor de Mesquita está localizada no primeiro andar da sede da prefeitura, que fica na Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro. Além disso, a população pode realizar agendamentos, solicitar serviços digitais e receber orientação de processos físicos no site ( saladoempreendedor.mesquita ).