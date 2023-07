Jovens do NAM de Mesquita visitam o Museu de Arte do Rio

O Núcleo de Atendimento de Medidas de Mesquita promoveu um passeio ao Museu de Arte do Rio. Ao todo, 25 crianças e adolescentes do Alto Uruguai que frequentam a sala de leitura do espaço participaram da atividade cultural.



O museu está com a exposição “Um Brasil para os Brasileiros”, da escritora Carolina Maria de Jesus, que dá nome à sala de leitura do espaço mesquitense.



“Quando soubemos que teria a exposição da Carolina Maria de Jesus, logo pensamos que não teríamos como perder essa chance de trazê-los, pois é ela quem dá o nome ao espaço que eles frequentam, a Sala de Leitura Carolina Maria de Jesus”, declarou Rosana Santiago, a coordenadora do Núcleo de Atendimento de Medidas.



As crianças e adolescentes presentes tinham idades entre 5 e 16 anos e ficaram deslumbradas com tudo que viram no museu. “É a primeira vez que venho aqui e estou vendo coisas novas e aprendendo muito também. Gostei da exposição da favela, que representa muito onde eu moro”, relatou Pietro Mascarenhas, de 13 anos.



Segundo a organização, o passeio foi realizado graças à interação entre o próprio NAM e a professora Edilene Nogueira, que utiliza o espaço levando a garotada para aulas de reforço escolar e de xadrez.