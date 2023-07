Carta ao leitor do MEIA HORA de 30 de julho de 2023

- Fla e Flu vencem. Vasco perde. Botafogo joga neste domingo



- Empreendedores exaltam visibilidade dada pelo Expo Favela Innovation



- Oficinas gratuitas de circo no Centro de Artes da Maré



- Wakanda in Madureira: de um piquenique a festival



- Disque Denúncia pede informações sobre contraventor Bernardo Bello



- Homem de confiança de Bello, segurança 'Feijão' é preso



- Caminhoneiro afirma ter nascido com dois pênis: 'Usava os dois'



- Recorde? Em Minas Gerais, homem morre aos 127 anos, afirma cartório



- Polícia investiga desaparecimento de motorista de app na Zona Oeste



- Maisa Silva escapa de incêndio em apartamento em chamas



- Homem morre e criança fica ferida em incêndio em apartamento no Anil



- Parceria de carnavalescos na Porto da Pedra



- Apresentador do No Limite fala sobre os desafios de gravar na Amazônia



- Na coluna do Leão Lobo, tudo sobre o mundo das celebridades