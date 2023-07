Trabalhador tem de se manter relevante para evitar ameaça da IA, apontam especialistas

Estudos mostram que a inteligência artificial pode eliminar vários empregos, pois ela é muito mais rápida para desempenhar diversas tarefas. Então, como um trabalhador pode se manter relevante e não ser demitido diante desse cenário?



André Goulart, engenheiro especialista em IA, diz que esses sistemas resolvem vários tipos de problema com muita eficiência. "Quando você compara qualquer trabalho que um ser humano tem de fazer, isso é caro, tem um limite de escala e leva tempo. Com inteligência artificial, você permite que tudo seja feito com mais velocidade, com escala praticamente infinita e a baixo custo", afirma.



Ricardo Triana, diretor-geral do Project Management Institute (PMI) América Latina diz que, para se manterem competitivas, as empresas "precisarão contratar solucionadores de problemas e construtores de relacionamentos que possam ajudar a promover mudanças e fornecer valor estratégico".



Investir no desenvolvimento e capacitação profissional é crucial ao trabalhador que não quer perder o emprego.



O relatório Pulse of the Profession 2023, do PMI, aponta as habilidades que empresas da América Latina acham mais importantes em um profissional. São elas comunicação, resolução de problemas, liderança colaborativa e pensamento estratégico.



Essas habilidades fazem parte das chamadas power skills, ou habilidades de poder. São comportamentos e formas de lidar com as diversas situações que aparecem no dia a dia e vão além do conhecimento teórico e técnico aprendido em escolas e universidades.



O desenvolvimento desses comportamentos é recomendado para o sucesso na carreira. Com uma boa comunicação, por exemplo, é possível simplificar algo complexo para um colega de trabalho ou cliente.



Uma liderança colaborativa orienta e apoia a equipe tanto no crescimento profissional quanto no direcionamento para atingir um objetivo.



A resolução de problemas está na habilidade de elaborar soluções criativas e efetivas para lidar com um desafio.



O pensamento estratégico está alinhado a uma tomada de decisão adequada para alcançar as metas. "Com a automação substituindo tarefas administrativas, o domínio das habilidades de poder torna os profissionais de projetos mais valiosos", afirma Triana "Felizmente, a IA não pode substituir facilmente essas habilidades."



Linguagem Básica



A gestora também enumera alguns conhecimentos técnicos que podem ser úteis para evitar uma demissão. "Seria importante aprender alguma linguagem básica de programação de dados, por exemplo."



Além da parte técnica, a profissional reforça o desenvolvimento de inteligência emocional para que seja possível lidar melhor com as emoções.



Para isso, é importante aprender a observar e analisar o próprio comportamento, entender e dominar os sentimentos, pensar antes de agir e respeitar limites, por exemplo.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.