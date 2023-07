Bolsonaro agradece R$ 17 milhões no Pix: 'Dá para comprar pastel'

"Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase um milhão de pessoas colaboraram. Dá para pagar todas as minhas contas e ainda sobre dinheiro para tomar um caldo de cana e comer um pastel com dona Michelle", disse, aos risos. A plateia pediu que o ex-presidente beijasse Michelle, que respondeu: "mas eu beijo todos os dias". presidente pediu dinheiro aos apoiadores para quitar dívidas, mas não pagou até hoje . O registro de débitos inscritos na dívida ativa paulista aponta que o ex-chefe do Executivo brasileiro tem sete multas na Secretaria de Saúde do Estado, que somam uma dívida de mais de R$ 1 milhão.De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Jair Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões por meio de transações de Pix, entre 1 de janeiro a 4 de julho deste ano.O evento seria presidido pela ex-primeira dama, mas Bolsonaro roubou a cena e aproveitou para criticar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ter o deixado inelegível "Triste é o país em que as autoridades do Judiciário punem os seus cidadãos não pelos seus erros, mas pelas suas virtudes. Me tiraram o direito político, mas isso não nos abala, temos milhares de sementes pelo Brasil e essa nova força que aparece com vontade de vencer é muito grande", afirmou Bolsonaro.