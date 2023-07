Disque Denúncia busca informações sobre os envolvidos no assassinato de mulher trans em Belford Roxo

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (30), um cartaz que pede informações para colaborar com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a obter pistas que possam identificar e prender os envolvidos no assassinato de uma mulher trans em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Julia Nicoly Moreira da Silva, de 34 anos, foi encontrada amordaçada e com marcas de facadas dentro da própria casa, na última terça-feira (25).A técnica de enfermagem teria levado facadas, principalmente, nas costas, no pescoço e no pulmão. Além de ter sido amordaçada, colocaram algodão em sua boca, para evitar que ela gritasse, e amarraram seus pulsos. Familiares acreditam que tenha sido um crime de ódio, motivado pela orientação sexual da vítima.Relatos dos vizinhos indicam que o crime aconteceu por volta das 21h, quando dois homens teriam ido à casa de Julia, no Parque São Vicente. Um tempo depois, a dupla foi vista saindo do imóvel com o carro da vítima, o que alarmou algumas crianças que estavam brincando próximo ao local, que acharam a movimentação estranha e avisaram os pais.De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi localizado pelas equipes do 39º BPM (Belford Roxo), na mesma região. Dentro do veículo foram encontrados documentos, cartões e dinheiro de Julia, apenas seu celular foi levado.Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou um inquérito para investigar o caso e que diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e sua motivação.Quem tiver informações sobre os assassinos de Julia Nicoly, pode denunciar de forma anônima, ao Disque Denúncia:Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)Aplicativo: Disque Denúncia RJO anonimato é garantido.