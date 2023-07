Com quadro grave, menina vítima de incêndio em apartamento é transferida

Rio - A criança de 6 anos que ficou ferida durante um incêndio em um apartamento no Anil, na Zona Oeste, foi transferida do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. As chamas que atingiram o imóvel, neste sábado (29), provocaram a morte do fisiculturista Hugo Sérgio, de 30 anos, que resgatou a filha e a companheira, mas não conseguiu se salvar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), a criança apresenta quadro grave. Ela teve 70% do corpo queimado e estava entubada, segundo uma amiga da família. Já a mãe da menina, Larissa Silveira, chegou a dar entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas recusou atendimento. O cachorro da família também foi salvo pelo fisiculturista, que após resgatar a filha e a mulher, não conseguiu sair pela porta ou janela.

O corpo de Hugo Sérgio será sepultado às 13h deste domingo (30), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O velório teve início às 10h. Além de fisiculturista, Hugo era professor da Academia Caribe, na Gardênia Azul, também na Zona Oeste. "Todos estamos de luto pela tragédia. Lembraremos você pela sua dedicação e alegria", publicou o estabelecimento nas redes sociais. Amigos da vítima iniciaram uma campanha de arrecadação, já que a família perdeu todos os pertences no incêndio.

O caso aconteceu na madrugada de ontem, em um apartamento no décimo andar de um dos prédios do condomínio Caminhos da Barra, na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as chamas na varanda do imóvel e uma densa fumaça preta saindo pela janela de outro cômodo da residência. Confira abaixo. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h51 e conseguiu socorrer mãe e filha com vida, mas o Hugo não resistiu. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio.