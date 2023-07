Homens são detidos por furto de cabos de sinalização da SuperVia

Rio - Dois homens foram presos na noite deste sábado (30) furtando cabos de sinalização nas proximidades da estação de trem de Quintino, na Zona Norte.

Com eles, foram recolhidos 30 metros de cabos, 40 metros de fibra óptica, ferramentas e três facas. De acordo com a assessoria da SuperVia, o caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).

A empresa reforça que a colaboração de toda a população é fundamental, no sentido de ajudar a denunciar caso presencie esse time de crime na malha ferroviária. Para fazer a denúncia, o cidadão pode entrar em contato direto com as autoridades policiais, através do telefone 190 ou pelo Disque Denúncia, pelo telefone 2253-1177.