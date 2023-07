'Guerra está voltando gradualmente ao território da Rússia', diz Zelensky após ataque de drones em Moscou

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou neste domingo (30) que a guerra estava chegando à Rússia depois que um ataque de drones danificou dois prédios de escritórios em um bairro de Moscou.



"A guerra está voltando gradualmente ao território da Rússia, aos seus centros simbólicos e bases militares, e este é um processo inevitável, natural e absolutamente justo", declarou o dirigente ucraniano, à margem de uma visita a Ivano-Frankivsk, no oeste do país.



"A Ucrânia está ficando mais forte", destacou, antes de admitir que o país deve se preparar para novos ataques às infraestruturas energéticas no próximo inverno.



A Rússia anunciou pela manhã que frustrou dois ataques de drones ucranianos.



O primeiro visava a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. O segundo visava um complexo de escritórios em Moscou, onde o vidro de várias janelas se estilhaçou, segundo um fotógrafo da AFP.

O aeroporto internacional da capital russa foi brevemente fechado devido ao ataque.



Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, três drones foram os responsáveis pelo ataque em Moscou. Um deles foi derrubado e os outros dois foram "neutralizados por guerra eletrônica".