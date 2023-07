Unidos de Padre Miguel: Disputa de samba-enredo contará com 12 obras

Rio - A escola de samba Unidos de Padre Miguel, que desfila na Série Ouro, terá 12 composições em sua disputa de samba-enredo. As inscrições se encerraram neste sábado (29), e o enredo é "O Redentor do Sertão", dos carnavalescos Edson Pereira e Lucas Milato.



No dia de 6 de agosto, a escola fará a apresentação das obras, durante sua tradicional feijoada. Já no dia 11 de agosto, acontecerá a primeira eliminatória do concurso. A grande final está prevista para 8 de setembro.



Todos os sambas estão disponíveis na "UPM TV", no YouTube.