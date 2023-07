Policiais impedem roubo a apartamento na Zona Oeste e dois homens são presos

Rio - Dois homens foram presos, na madrugada deste domingo (30), suspeitos de tentar roubar um apartamento na Rua Salvador Mesquita, no Recreio dos Bandeirante, Zona Oeste do Rio. Os agentes do 31º BPM (Recreio) evitaram a ação da dupla e apreenderam um révolver e uma réplica de pistola.



De acordo com informações da Polícia Militar, os dois homens estavam na porta de um prédio residencial dando cobertura a uma outro suspeito que também seria cúmplice do crime e tentava roubar um dos apartamentos.



O terceiro envolvido fugiu ao perceber a ação dos militares sem levar nenhum pertence.



A ocorrência foi registrada na registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Policiais impediram roubo a apartamento e apreenderam armas e munições Divulgação