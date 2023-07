Padrasto de fisiculturista morto em incêndio no Anil lamenta: 'O que aconteceu foi inexplicável'

Amigos e familiares se emocionaram ao falar sobre a morte de Hugo. Muitos classificaram o fisiculturista como um herói e exaltaram as qualidades que ele possuía.

"A gente está muito triste, porque o Hugo era uma cara que colocava todo mundo para cima, você não o via mal-humorado. Ele já foi campeão de fisiculturismo, estava terminando a faculdade e realizando vários sonhos. É muito difícil para a gente aceitar como tudo aconteceu. Ele foi um herói de verdade", disse, muito abalado, Hugo Caribe, dono da academia em que Hugo Sérgio trabalhava e amigo da família.

"Não tenho que falar sobre ele. Era um menino muito bom e educado. O que aconteceu com ele foi inexplicável, a gente não consegue explicar os planos de Deus. É uma perda muito grande, vai ser difícil de esquecer", lamentou Wilson Rufino, padrasto de Hugo.

Larissa Silveira, mulher de Hugo, que estava no apartamento na hora do incêndio, foi ao enterro. Muito abalada, precisou ser escorada.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do fisiculturista. Juntos, decidiram fazer uma vaquinha para amenizar os danos materiais. Até o momento, já foram arrecadados mais de R$ 12 mil em uma plataforma virtual.

"A gente está fazendo um ajuda para reconstruir a vida da Larissa e da filha deles. A perda do Hugo é irreparável, mas as vaquinhas são para que elas consigam organizar a vida financeira e tenham uma tranquilidade para voltar à vida e melhorar o psicológico", completou Hugo Caribe.

"Dizer adeus a um amigo é um sofrimento terrível. Sei que agora não há palavras capazes de amenizar a tristeza, mas acredito que com o tempo tudo ficará menos doloroso. Guardarei boas memórias, descanse em paz", escreveu um perfil nos Stories, do Instagram. "Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. Vai com Deus, meu camarada", lamentou outro amigo.

Neste domingo, a Academia Caribe, local de trabalho do fisiculturista, não funcionou em solidariedade à morte de Hugo: "Nossa academia está de luto pela perda de nosso amigo Hugo Sérgio. Hoje não abriremos", publicou nos Stories, do Instagram.

Procurada, a Polícia Civil informou que caso foi registrado na 32 ª DP (Taquara) e as investigações estão em andamento para esclarecer o fato.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), a filha de Hugo segue em estado grave . Ela teve 70% do corpo queimado, segundo uma amiga da família. Já a mãe da menina, Larissa Silveira, chegou a dar entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas recusou atendimento. O cachorro da família também foi salvo pelo fisiculturista.

Fisiculturista morreu ao salvar filha e mulher

Um incêndio atingiu um apartamento no décimo andar de um dos prédios do condomínio Caminhos da Barra, localizado na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão. Em imagens, que circulam nas redes sociais, é possível observar as chamas na varanda e uma fumaça densa e preta saindo pelas janelas do imóvel.

Uma amiga de Hugo, que não quis ter a identidade revelada, contou ao DIA que Hugo não conseguiu abrir a porta para sair do apartamento depois de resgatar sua filha e mulher. "Ele salvou a família e ainda voltou para pegar o cachorro. Mas quando foi abrir a porta, não conseguiu e tentou sair pela janela".

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h51 e conseguiu socorrer mãe e filha com vida, mas o Hugo não resistiu. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio.

Colaborou: Marcos Porto