Acidente com dois carros arremessa pedestre dentro de canal na Zona Oeste do Rio

Rio - Um motorista, de 27 anos, foi preso após causar acidente e deixar um vítima ferida, na manhã deste domingo (30), na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O carro estava em alta velocidade e bateu em outro veículo que estava parado, com o choque arremessou um pedestre que passava pelo local para dentro de um canal.



O pedestre e o motorista do veículo atingido ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, que os levou para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.



De acordo com informações da Guarda Municipal (GMRio), uma equipe do 2º Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) flagraram o veículo que estava trafegando em alta velocidade na Avenida das Américas. Ao passar pela Avenida Armando Lombardi, bateu em outro veículo, que estava parado na rua. Com o choque, um pedestre que passava pelo local foi atingido e arremessado para dentro de um canal.



Ainda de acordo com a corporação, os responsáveis pelo acidente tentaram fugir, mas foram alcançados e presos na Rua Rua General Raulino de Oliveira, no mesmo bairro. Dentro do veículo, ainda pularam para o banco de trás do veículo e travaram as portas na tentativa de evitar a prisão.



O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).