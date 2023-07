Vice-prefeito de Olinda e mais cinco pessoas são feitos de reféns durante roubo em casa

Olinda - Vice-prefeito de Olinda, Marcio Botelho (PP) foi feito refém na própria casa, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, durante um assalto na noite de sábado (29). Além do político, outras cinco pessoas foram rendidas e presas em dois quartos no imóvel. A ação dos criminosos durou cerca de 40 minutos. Nenhum refém foi ferido.

"A sensação é de insegurança. Pernambuco, e Olinda, principalmente, está abandonada com a segurança pública. A Polícia Civil está sucateada e a Polícia Militar sem efetivo. A gente não vê passar uma viatura aqui", disse o vice-prefeito de Olinda ao 'G1'.

Segundo Botelho, foram roubados vários objetos e uma pistola registrada em seu nome. Acionada, a Polícia Militar (PM) realizou diligências próximo ao local do crime, mas suspeito algum foi preso até o momento. No momento do crime, ele estava em casa com a mãe, um sobrinho e funcionários responsáveis pela reforma do imóvel. Em 2020, Botelho já havia sido vítima de um sequestro-relâmpago. Na época, elerevelouque foi encapuzadoe ameaçado de morte.

A Polícia Civil local investiga o caso. Confira a nota abaixo:



"O caso foi registrado pela de Olinda como uma ocorrência de roubo em residência; A vítima afirmou que três homens armados aproveitaram que uma pessoa estava realizando a manutenção do portão da residência, quando, sob ameaça de arma de fogo, entraram, levaram todas as vítimas para um quarto e os trancaram; Diversos objetos pessoais foram levados da casa; Um inquérito policial foi instaurado e outras informações serão repassadas em momento oportuno."