Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro em Itatiaia

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado neste domingo (30) em Itatiaia. O caso aconteceu em Penedo.



De acordo com a Polícia Militar (PM), foram encontradas cápsulas deflagradas nas imediações do veículo. A Polícia Civil foi acionada para realizar uma perícia no local.



O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O caso está sendo investigado pela 99ª DP de Itatiaia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.