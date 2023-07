PM realiza operações em diferentes comunidades do Rio nesta segunda

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, na manhã desta segunda-feira (31), operações em comunidades das zonas Norte e Oeste, além da Baixada Fluminense. Segundo a corporação, até o momento, quatro suspeitos foram detido, outros dois ficaram feridos e quatro armas foram apreendidas.

A equipe do 3° BPM (Méier) está no Morro do 18 desde o início da manhã. A PM informou que o objetivo desta ação é reprimir a movimentação de criminosos, além de coibir os roubos de cargas e veículos na região. Nas redes sociais, pessoas relataram momentos de tensão na comunidade. "Dois caveirões no 18. Estou ouvindo muito tiro", relatou um internauta.

No início deste mês , a polícia prendeu uma das principais lideranças do tráfico de drogas desta comunidade. Desde então, a região é alvo constante da PM. Na ação do dia 3 de julho, os agentes localizaram e prenderam o criminoso Laudivan José dos Santos, conhecido como "Léo do Dezoito", e apontado como um dos chefes do tráfico local.

Na Zona Oeste, militares do 18º BPM (Jacarepaguá) realizam uma ação na Cidade de Deus. De acordo com a PM, a operação também tem como objetivo reprimir a movimentação de criminosos na região. Nesta, a PM afirmou que, até o momento, não há informações de prisões, apreensões ou confrontos.

A comunidade vem sendo alvo de constantes ações, por conta da guerra entre traficantes e milicianos, que provocou uma onda de violência. Desde o início do ano, criminosos do Comando Vermelho (CV) tentam invadir comunidades dominadas pela milícia e por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), em especial as da Zona Oeste, onde grupos paramilitares têm maior influência. Segundo a PM, a Cidade de Deus seria o local escolhido pelo CV para servir como base de disputa.

Na Baixada Fluminense, a equipe do 21° BPM (São João de Meriti), atuam na Comunidade do Buraco Quente, em São João do Meriti. Na ação, três suspeitos foram presos e, com eles, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio comunicador e grande quantidade de drogas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, na Cidade de Deus, as Clínicas da Família Lourival Francisco de Oliveira e José Neves suspenderam o funcionamento em decorrência das ações na região. Em Costa Barros, o Centro Municipal Sylvio Frederico Brauner, também suspendeu as atividades.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), quatro escolas foram impactadas e 1.007 alunos ficaram sem aula na Cidade de Deus. No Complexo da Pedreira, quatro colégios ficaram fechados e 1.582 alunos foram afetados.

Complexos da Pedreira e Chapadão



Na Zona Norte, militares do 41° BPM (Irajá) atuam nos complexos da Pedreira e Chapadão. De acordo com a PM, no início da ação, os policiais entraram em confronto com criminosos em um local conhecido como "Bin Laden", na Pedreira, pois os homens eram suspeitos pelo roubo de um carro.

Em fuga, dois suspeitos foram baleados e um foi detido. Dentre os envolvidos, a polícia informou que havia um jovem de 13 anos. Os outros dois suspeitos, com anotações criminais, foram identificados como Wallace Alfena, 26, e Wesley da Silva, 21.



Os feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas e, com eles, os agentes apreenderam três fuzis, um carregador e um carro fruto de roubo.



Dados divulgados pela Polícia Militar revelam que, com o saldo desta ação, 11 fuzis foram apreendidos só neste mês. No ano, até agora, foram contabilizados 33 fuzis recuperados. E o 41° BPM já apreendeu 51 armamentos deste tipo.



*Em atualização