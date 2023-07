Ataque contra edifício na região central da Ucrânia deixa quatro mortos e mais de 40 feridos

Ao menos quatro pessoas morreram e 43 ficaram feridas em um ataque russo nesta segunda-feira, 31, contra um prédio residencial na cidade de Kryvyi Rig, na região central da Ucrânia, anunciou o ministro do Interior.



"Os russos atacaram a cidade com dois mísseis: um deles destruiu um edifício residencial, do quarto ao nono andar", escreveu o ministro Ihor Klymenko no Telegram.



Quatro pessoas faleceram e 43 ficaram feridas, confirmou Klymenko em um novo balanço, acrescentando que três moradores foram socorridos e 30 foram evacuados do local.

Segundo o governador da região de Dnipro, Sergei Lyssak, uma criança de 10 anos está entre os mortos. O outro míssil atingiu um edifício de um centro de ensino, de acordo com Klymenko.



"Bombardearam edifícios residenciais, um edifício universitário, um cruzamento. Infelizmente há mortos e feridos. Pessoas podem estar sob os escombros", escreveu no Facebook o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que denunciou mais uma vez o "terrorismo russo".



As imagens divulgadas pela presidência mostram um edifício de apartamentos destruído em vários andares. Em frente ao prédio, a rua estava cheia de escombros, onde trabalham os bombeiros. O centro de ensino atingido tinha um buraco no ponto central da construção.



Kryvyi Rig, a cidade natal de Zelensky, foi bombardeada em meados de junho. Ao menos 12 pessoas morreram no ataque contra um edifício residencial de quatro andares e um depósito.



Os ataques com drones contra o território russo e a península da Crimeia anexadas em 2014 aumentaram nas últimas semanas, como parte da contraofensiva de Kiev iniciada em junho.