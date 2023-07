PM é baleada em tentativa de assalto na Zona Norte

Rio - Uma policial militar foi baleada, na noite deste domingo (30), durante uma tentativa de assalto em Guadalupe, Zona Norte do Rio.



Segundo a corporação, a agente, identificada como Priscila, estava de folga no momento em que foi abordada pelos criminosos. Ela reagiu e foi atingida por um disparo feito pelos assaltantes. Policiais do 41° BPM (Irajá) foram acionados para prestar apoio à vítima.



A militar foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. A corporação informou que o quadro de saúde da PM é considerado estável.



A ocorrência foi registrada na 29ª DP (Pavuna).