Em Minas Gerais, polícia prende suspeito de estuprar mulher após show de Thiaguinho

Um homem suspeito de estuprar uma mulher, de 22 anos, no bairro Santo André, região Noroeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi preso na noite de domingo, 30. Segundo apuração da Polícia Militar, ele não possui nenhuma passagem por outro crime e foi encaminhado para a Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher (Deam).



De acordo com familiares, a jovem estava no evento Tardizinha do cantor Thiaguinho, no Mineirão, na Pampulha, na tarde de sábado, 29. Acompanhada de um grupo de amigos, a vítima teria ingerido altas quantidades de álcool e ficado debilitada. Então, um carro de aplicativo foi chamado para levá-la até sua residência no bairro Santo Andre. O trajeto, inclusive, foi compartilhado com o irmão dela.



Segundo a PM, o motorista chegou ao destino e tentou diversas vezes entrar em contato com os moradores pelo interfone, mas não obteve sucesso. Às 3h da madrugada e com a jovem aparentemente desacordada, ele recebe ajuda de um motociclista, que passava na rua no momento, para retirá-la do carro. Ela é deixada encostada em um poste e os dois vão embora.



Minutos depois, um terceiro homem aparece, percebe a vítima sem reação na calçada e decide carregá-la nas costas. Toda a ação foi filmada por câmeras da segurança. Na manhã de domingo, 30, a mulher foi encontrada por moradores em um campo de futebol, em Santo André, coberta apenas por um pano, com a calça e calcinha abaixadas até o joelho e sem o celular.



Levada ao Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, região noroeste de Belo Horizonte, a jovem fez exame de corpo delito e teve constatado o abuso sexual. De acordo com a PM, o motorista responsável pelo transporte foi localizado para prestar depoimento, enquanto irmão da vítima afirmou que dormiu e, por isso, não atendeu ao interfone.