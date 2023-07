CPI do MST: presidente quer prorrogar prazo final da comissão

O presidente da CPI do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) na Câmara, deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), deseja estender o funcionamento da comissão por mais dois meses. O prazo final para o colegiado finalizar os trabalhos está marcado para 28 de setembro.Criada pelos parlamentares da oposição ao governo, a CPI do MST ocorre desde abril deste ano . Ela tem como objetivo principal apurar quem são os financiadores das recentes ocupações feitas pelo Movimento dos Sem Terra, que totalizam 60 ações desde que Lula assumiu a presidência, além de investigar invasões de terras no sul da Bahia e de Goiás.