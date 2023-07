Menino de 3 anos morre após ser espancado na Zona Norte; mãe e companheira são presas

Rio - Um menino de 3 anos morreu, neste domingo (30), após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, na Zona Norte, desacordado com sinais de maus-tratos. A mãe da criança, Pamela Viana Cardoso de Sousa, e a companheira, Lorranny Beatriz Cosme, foram presas em flagrante.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados por uma médica da unidade após ela observar que o menino apresentava sinais de espancamento. Pamela e Lorranny levaram a criança à unidade, com a ajuda de uma vizinha.

Segundo a corporação, mesmo após os procedimentos médicos, o pequeno, que apresentava diversos ferimentos pelo corpo, foi a óbito.

A PM informou que ambas foram presas em flagrante por lesão corporal seguida de morte. Elas foram levadas para a 44ª DP (Inhaúma), onde o caso foi registrado.