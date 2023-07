Junta de Mianmar prolonga estado de emergência e adia eleições

A junta militar que governa Mianmar prorrogou o estado de emergência por seis meses nesta segunda-feira, 31, anunciou a imprensa oficial, o que em teoria implica um adiamento das eleições que deveriam acontecer em agosto.



A decisão foi aprovada pelo Conselho Nacional de Segurança e Defesa, formado por militares, informou a emissora estatal 'MRTV'.



Desde o golpe de 1º de fevereiro de 2021, que derrubou a líder civil eleita Aung San Suu Kyi, Mianmar está envolvida em um conflito civil que já deixou mais de 3 mil mortos e provocou o deslocamento de centenas de milhares de pessoas.



O estado de exceção, que deveria expirar no final de julho, "será prorrogado por mais seis meses a partir de 1º de agosto de 2023", disse o presidente interino, Myint Swe.



A junta tinha prometido eleições para agosto deste ano, mas em fevereiro já havia prorrogado o estado de exceção, depois que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança declarou que a situação no país "ainda não tinha voltado à normalidade".



De acordo com a Constituição de Mianmar, prorrogar o estado de exceção significa adiar a data em que as eleições podem ser realizadas.