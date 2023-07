Governador de São Paulo diz estar 'extremamente satisfeito com a ação da polícia', após operação com mortos em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse durante uma coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (31), que está “extremamente satisfeito com a ação da polícia” durante a Operação Escudo, que deixou ao menos 8 mortos no Guarujá

A operação foi iniciada após Patrick Bastos Reis, de 30 anos, agente das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), ser morto. “Não houve hostilidade, não houve excesso. Houve uma atuação profissional, que resultou em prisões. E nós vamos continuar com a operação”, afirmou Tarcísio.

O governador disse ainda que foram “oito óbitos no final de semana” e que o governo não vai “deixar passar impune a agressão a um policial”. O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Claudio Aparecido da Silva, havia informado anteriormente 10 mortes desde sexta-feira (28), número que estaria confirmado com base nos boletins de ocorrência.

O caso

Durante uma operação da Rota na Baixada Santista, na quinta-feira (27), o policial Patrick Bastos Reis foi morto, depois de ser atingido por um tiro a uma distância de 50 a 70 metros. De acordo com a inteligência da polícia, o disparo veio do alto de uma comunidade no Guarujá.



A morte deu origem a uma grande operação policial no litoral, depois de ter causado comoção entre os policiais. Participaram da ação 600 agentes de equipes especializadas das polícias Civil e Militar do litoral de São Paulo.