Lojistas do Rio esperam aumento de 4% nas vendas para o Dia dos Pais

Uma das datas mais importantes para o comércio no segundo semestre do ano, o Dia dos Pais anima o comércio carioca. Segundo uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio), realizada na semana passada a estimativa é que haja um crescimento de 4% nas vendas referentes ao Dia dos Pais.

Foram entrevistados 250 lojistas de diferentes segmentos, como roupas, calçados (incluindo tênis e sandálias), joias e relógios, livros, eletroeletrônicos, celulares, artigos esportivos, perfumes e acessórios

masculinos (cintos e carteiras). Para 70% dos lojistas o movimento está melhor do que em 2023. Eles estimam que o preço médio dos presentes deve ficar entre R$ 110 e e R$ 130, por pessoa.

De acordo com Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, o comércio varejista do Rio de Janeiro tem enfrentado com a resiliência as circunstâncias da conjuntura econômica. Sobre o negócio comercial incidem inúmeros custos e outras variáveis que exigem do lojista capacidade de adaptação No caso do Rio de Janeiro existem componentes que indicam um quadro de recuperação. Além disso, destaca Gonçalves, regionalmente o nível de emprego vem crescendo, com reflexos sobre o aumento da renda e nas expectativas de consumo.

Ainda segundo o ele, não se espera uma "explosão de consumo". "Ao invés, verificamos expectativas boas

porque a confiança de certa forma vem subindo. Por isso a performance esperada de vendas joga luz no ânimo dos lojistas para com um início de segundo semestre mais promissor e acréscimos nos ganhos. concluiu o presidente.